Der Mega-Autoabsatzmarkt China boomt - Chance für unsere Autobauer! Die stark vergrößerte Nachfrage beflügelt Volkswagen, Daimler und BMW. Tesla muss sich warm anziehen.

Die deutsche Autoindustrie blickt äußerst zuversichtlich in die Zukunft. Im Januar und Februar wurden in China mehr als doppelt so viele PKWs wie im Vergleichszeitraum vor einem Jahr verkauft.

Die Hoffnung auf den Wachstumstreiber aus Fernost beflügelt die Aktienkurse der deutschen Unternehmen Daimler, BMW und Volkswagen.