Jens de Buhr: Nachhaltigkeit nur durch Digitalisierung

Jens de Buhr, Geschäftsführer der deutschen Unternehmerbörse und Verleger des DUP Unternehmer-Magazins, erklärt im Interview, was Nachhaltigkeit für ihn bedeutet, warum er die Rettung vor dem Klimawandel vor allem in Innovation und Digitalisierung sieht und was man als Unternehmen und Privatperson tun kann, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Für die Wirtschaft und einzelne Unternehmen sieht er in einer nachhaltigen Ausrichtung weniger eine Herausforderung als eine Chance, insbesondere was die Weiterentwicklung und Nutzung innovativer Technologien betrifft. ———————————————————————— Moderation: Wirtschaft TV Moderator Sascha Oliver Martin ———————————————————————— Weitere News findest du auf www.wirtschaft-tv.com. ———————————————————————— #wirtschafttv #jensdebuhr #nachhaltigkeit #saschaolivermartin