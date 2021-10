Max Wienke (XTB): "Risiken haben zugenommen - jetzt aber nicht von Schlagzeilen mitreißen lassen"

Durchwachsene Herbststimmung an den Börsen. Der Dax gab kurzzeitig fast acht Prozent nach. Was bereitet Anlegern jetzt Sorge? “Sie sorgen sich um die anziehende Inflation und die Lieferunterbrechungen. Das beeinträchtigt das Wirtschaftswachstum und die Unternehmensgewinne. Die Inflation in den USA ist auf Rekordständen”, sagt Max Wienke. Wie sollten sich Anleger jetzt positionieren? “Die Berichtssaison in den USA wird uns sehr wertvolle Hinweise liefern, wie es den Unternehmen geht. Es gibt Risiken, die haben zugenommen. Man sollte sich jetzt aber nicht zu stark von negativen Schlagzeilen mitreißen lassen”, so der Marktanalyst im XTB Market Talk. Alle Details im Interview von Inside Wirtschaft-Chefredakteur Manuel Koch und auf https://www.xtb.com 👇🏻 Jetzt YouTube-Kanal abonnieren👇🏻 https://www.youtube.com/channel/UC234wdhgU4NVDqYBRkkVkfQ MANUEL KOCH 📺 TV Journalist 👱🏻‍♂️ CEO 🎥 Producer 📷 Instagram: https://www.instagram.com/manuelkochtv/ 🎭 Facebook: https://www.facebook.com/Manuel-Koch-1918657995022408/ 🐦 Twitter: https://twitter.com/manuel_koch ►► LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/manuel-koch-b2697981/ INSIDE WIRTSCHAFT 🖥 Online-Sender https://inside-wirtschaft.de 🎥 Interviews 🎤 Medientraining 🤵🏼 Event-Moderation 📷 Instagram: https://www.instagram.com/insidewirtschaft/ 🎭 Facebook: https://www.facebook.com/InsideWirtschaft/ 🐦 Twitter: https://twitter.com/iwirtschaft Risikohinweis: https://inside-wirtschaft.de/risikohinweis/