Der mittelfristige Abwärtstrend bestehend seit dem Jahr 2016 wurde mit dem dynamischen Kursausbruch über das Niveau von 16,00US-Dollarpro Feinunze Silber sowie mit einem Kurssprung über den 200-Wochen-Durchschnitt um 16,60 US-DollarMitte dieses Jahres klar beendet. Das löste eine ungeahnt starke Kaufwelle sogar über das Niveau von 17,51 US-Dollarbis nahe an die zweite Zielzone von 18,64 US-Dollaraus. Diese Ziele wurden bereits in der technischen Besprechung vom 06.08.2019 und 20.08.2019 mehrmals ausgerufen. Doch Investoren sollten sich an der nächsten Hürde doch noch einmal Gedanken über eine nachhaltige Absicherung ihrer Long-Positionen Gedanken machen. Ein rascher Abbruch der bisherigen Rallye steht zwar nicht an, bietet aber die Gelegenheit bei Rücksetzer zu einem günstigeren Kursniveau einen erneuten Einstieg zu finden. Ein Blick auf den Mehrjahreschart komplettiert die übergeordnete Bodenbildungsphase bei Silber erst um 21,00US-Dollar herum.

Dieses Ziel gilt ohnehin als mittel- bis langfristiger Anlagehorizont, um 18,64 US-Dollarund somit den Hochs aus 2017 sollte dennoch mit größeren Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Im Idealfall geht es anschließend an 17,50 US-Dollarabwärts, sogar ein Test des 200-Wochen-Durchschnitts bei 16,63 US-Dollarkann im Zuge dessen nicht ausgeschlossen werden. Beide Niveaus würden sich im Übrigen hervorragend für einen neuen Long-Einstieg beispielsweise über das zeitlich unbegrenzte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC2PYR anbieten. Ein direkter Kursanstieg über 19,00 US-Dollardürfte die fehlenden drei Dollar rasch beim Silberpreis ergänzen. Kritisch dürfte es erst unterhalb von 16,00US-Dollarfür den Rohstoff werden, Abgaben auf 15,59 US-Dollarund tiefer kämen dann nicht mehr überraschend.