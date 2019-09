Dow Jones – Wir haben mit dem gestrigen Tag ein klares Signal vorliegen, dass der DOW sein Hoch in Welle (b) ausgebaut hat und dies entsprechend rechtzeitig an alle Abonnenten per Kurznachricht verschickt. Entsprechend haben wir hier erneut einen Short Trade im Rahmen des Updates und der versendeten Kurznachricht herausgegeben.

Wir wissen, dass der DOW ein Talent hat, sich lange auf Levels zu halten, ohne damit auch nur einen Meter Landgewinn zu verbuchen. Aktuell ist zu befürchten, dass er genau dies in den nächsten Tagen tun könnte, sofern der Abverkauf sich jetzt nicht impulsiv in den nächsten 2 bis 3 Tagen durchsetzt. Wir schreiben dies im Hinblick darauf, dass in der nächsten Woche, wieder die Sitzung der FED ansteht und darum alle wieder in Schockstarre verfallen.

