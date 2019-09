Vor allem an den Aktienmärkten scheint wenig zu passieren, aber unter der Oberfläche brodelt es doch gewaltig! Denn die Verschiebung von Geldern von growth in value geht nach der massiven Bewegung gestern heute unvermindert weiter. Gleichzeitig steigen die Renditen an den Anleihemärkten deutlich – und das dürfte damit zusammen hängen, dass die extrem dovishen Erwartungen der Märkte vor der EZB-Sitzung nach Insider-Berichten immer stärker zurück gefahren werden. Im Handelskrieg will China die USA wieder einmal mit den Käufen von US-Landwirtschaftsprodukten ködern und hofft dabei, dass die USA dann zentrale Forderungen fallen lassen. Normalerweise ist die Chance minimal, dass Trump sich darauf einläßt – aber der US-Präsident hat heute den (Anti-China-)“Hardliner“ John Bolton gefeuert..

Das Video "Beben unter der Oberfläche!" sehen Sie hier..