DAX - Offenes Gap bei 11.957 Punkte wartet

Obwohl sich die Huthi-Rebellen im Jemen offiziell zu dem Angriff bekannt haben, ist man sich in Riad und Washington schnell einig geworden, dass der Iran hinter dem Angriff steckt. Die Krise im Persischen Golf könnte sich also sehr schnell zuspitzen, zumal der Iran am Vortag erneut ein Schiff wegen angeblichen Dieselschmuggel im Golf beschlagnahmt hatte.

Charttechnisch betrachtet hat der DAX noch zwei Gaps nach unten offen, bei 12.292 Punkten und 11.957 Punkten. Beide Gaps sollten im Verlauf wieder geschlossen werden. Aus dem bisherigen Kursrückgang könnte sich also mehr entwickeln.