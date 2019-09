Nach dem Angriff auf die Ölanlagen in Saudi-Arabien schließt das Land einen Krieg mit dem Iran nicht mehr aus. Der Iran wiederum macht deutlich, dass der Angriff als Warnung der Huthis zu verstehen ist. Die USA wiederum sind sich bereits sicher, dass der Angriff aus dem Iran kam. Nach Syrien, Irak und Afghanistan wird nun auch der Iran von den USA auf das Kriegsparkett gebeten. Dies wird die hohe Volatilität im Markt weiter anheizen und nicht gerade dazu führen, dass in WTI wieder Ruhe einkehrt. Jedoch konnten wir gerade in dieser tumultartigen Umwelzung mit unserem Short bereits ordentlich kasse machen und das zum zweiten mal.

Mit dem erneuten Teilverkauf, den wir heute Morgen per Kurznachricht verschickt haben, werden wir diesem Umstand gerecht, auch technisch steht eine Erholung an, die der Markt bereits in den ersten Zügen ausbaut. Wie auf dem zweiten Chart ersichtlich, gehen wir im weiteren Verlauf von Notierungen im Bereich von $59.68 - $60.33 aus, bevor die Bären sich zurückmelden. Auch wenn wir in beiden hinterlegten Szenarien davon ausgehen, dass es zu tieferen Notierungen kommt, steht noch aus, ob WTI hierbei lediglich den Bereich von $56 – $57 anläuft oder direkt in Richtung $45 durchgereicht wird.

Wir nehmen damit weitere +6.90% an reinem Kursgewinn aus dem Markt und bleiben weiterhin mit 50% unserer Position investiert. Jegliches Verlustrisiko ist durch die Stopp Setzung aus dem Markt genommen.

Wir werden zum nächsten Nachkauf als auch zum Verkauf der restlichen 50% unserer Position Kurznachrichten direkt per E-Mail an unseren Verteiler verschicken.

Wollen Sie beim nächsten Trade dabei sein und selbst unsere Renditen einfahren? Dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de