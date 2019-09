Anzeige

Der neue Goldrausch fängt gerade wieder erst an. Finanzkrisen und schlechte politische Maßnahmen und Konflikte auf der ganzen Welt lassen die institutionellen Investoren ihre Werte in sicheren Anlagen bunkern und warten erst einmal ab. Gold konnte daher in den letzten Wochen schon ordentlich zulegen. Doch die Konflikte sind nicht vorüber – im Gegenteil: immer mehr Auseinandersetzungen wie bei der Irankrise poppen auf und die Möglichkeit, dass die heiße Goldader nun wieder erkalten wird stehen praktisch bei Null.