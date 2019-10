Bye-bye, Comdirect Bank

Die Tage der Eigenständigkeit der Comdirect Bank sind gezählt. Im Rahmen des „Strategieprogramms 5.0“ bietet die Mutter Commerzbank 11,44 Euro je Comdirect-Aktie (11,88 Euro; DE0005428007). Ziel: Mindestens 90% einsammeln, um anschließend über einen Zwangsausschluss („Squeeze out“) den Rest abzufinden.

Auch wenn das Frankfurter Mutterhaus bereits 82% der Anteile an ihrer Direktbank-Tochter hält, ist das Mindestziel keineswegs gesichert: Der aktivistische Aktionär Petrus Advisers, der schon länger ein kleines Paket an Comdirect hält, hat seine Beteiligung auf 3,01% ausgebaut (s. PLATOW Brief v. 30.9.) und dürfte am Markt weitere Stücke aufsammeln.