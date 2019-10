Goldplay Exploration meldet hochgradige Ergebnisse aus Mexiko!

Goldplay Exploration hat hochgradige Ergebnisse von seinem Sampling-Programm auf dem Silber-Gold-Projekt San Marcial gemeldet. Nun stehen bald auch die ersten Bohrergebnisse an.

Goldplay Exploration (0,20 CAD | 0,13 Euro; CA38149Q1046) treibt derzeit mit Verve die Explorationsarbeiten auf seinem Silber-Gold-Projekt San Marcial voran. Auf den beiden Abschnitten „Faisanes“ und „Nava“ arbeiten bereits die Bohrer. In den kommenden Wochen dürfte es hier Ergebnisse geben. Einen Einblick in das Potenzial dieses Projekts zeigen aber auch die nun veröffentlichten Daten aus dem Sampling-Programm. So stieß man bei diesen Probenentnahmen unter anderem auf 587 Gramm Silber je Tonne Erz über eine Länge von 0,6 Metern (mehr hier). Diese hochgradigen Ergebnisse schüren die Hoffnung, dass außerhalb der bestehenden Ressource weitere hochgradige Mineralisierungsysteme existieren.

Management glaubt nicht nur an eigenen Erfolg

Denn die obigen Samples stammen aus dem Zugang zum „Faisanes“-Abschnitt. Dieser Bereich liegt nordwestlich der bestehenden Ressource, die Goldplay zu Jahresanfang veröffentlicht hatte. Demnach verfügt man über insgesamt 47 Mio. Unzen Silberäquivalent, wobei sich 36 Mio. Unzen bereits in der höherwertigen Kategorie „indicated“ befinden (mehr hier). Neben Silber ist man auch auf Gold gestoßen, was zukünftig eine große Rolle spielen könnte. Mit einem Börsenwert von lediglich 12,5 Mio. kanadische Dollar, also weniger als 10 Mio. Euro, besitzt der Explorer noch jede Menge Potenzial nach oben und eignet sich auch für Anleger, die noch aussichtsreiche Silberexplorer suchen. Nicht ohne Grund dürfte das Management um CEO Marcio Fonseca bei der letzten Aktien-Platzierung selbst kräftig Aktien gekauft haben. Der Anteil dieser Insider liegt inzwischen bei fast einem Viertel. Mehr zu Goldplay Exploration sehen und hören Sie im Video mit CEO Marcio Fonseca.

AKTIENINFO – GOLDPLAY EXPLORATION LTD.

Börsenkürzel (TSX-V): GPLY

ISIN: CA38149Q1046

Aktienkurs: 0,20 CAD | 0,13 Euro

Börsenwert: 12,5 Mio. CAD (voll verwässert)

Aktienzahl: 52.615.572

Options & Warrants: 9.822.357

Aktien (voll verwässert): 62.437.929

Anteilseigner: Management & Insider (23,8%), Sandstorm Gold (5,8%), JDS Energy & Mining (4,2%), SSR Mining (2,4%)

