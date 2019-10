DAX-Sektor Chemie mit potenziellen Kaufsignal!

2.750 Punkte im Fokus

Die Schiebephase unterhalb der Hürde von 2.750 Punkten dauert bereits seit April an. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Niveau (besser 2.785 Punkte) dürfte dem Kursgeplänkel ein Ende setzen und Kursgewinne zunächst in den Bereich von 2.860 Punkten freisetzen. Darüber befindet sich eine weitere Zielmarke um 2.950 Punkten, schlussendlich die Jahreshochs aus Anfang 2018 bei 3.104 Punkten. Noch ist die Woche aber nicht vorüber, potenzielle Rücksetzer hätten kurzfristig noch Platz bis auf 2.750 Zähler. Erst darunter dürfte sich eine erneute Abwärtsbewegung innerhalb der bestehenden Seitwärtsphase zurück an die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 bei 2.575 Punkten einstellen. Ein klares Scheitern würde sich mit einem Kursrutsch unter das Niveau von 2.500 Punkten offenbaren, in diesem Fall müssten Rückläufer auf 2.350 Punkte zwingend einkalkuliert werden.