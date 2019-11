StockDay Report Spezial: Seit der 2018er Studie nutzen wir unser Interviewformat, um direkt von den Vorständen der Unternehmen zu hören und um Ihnen möglichst direkt aktuelle Informationen zu liefern. Das Konzept hat sich bewährt und wir haben es auch für 2020 beibehalten.

Bitte stellen Sie kurz Ihr Unternehmen vor.

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen mit Fokus auf Silberproduktion in Mexiko und verfolgt energisch die Entwicklung von deren bestehenden mineralischen Vermögenswerten. Das Unternehmen besitzt und betreibt die San Dimas Silber-Gold-Mine, die Santa Elena Silber-Gold-Mine, die La Encantada Silbermine, die La Parrilla Silbermine, die San Martin Silbermine und die Del Toro Silbermine. Bei der Produktion von diesen Minen wird zwischen 12,8 und 13,5 Mio. Unzen Silber oder 24,4 und 26,0 Mio. Unzen Silberäquivalent im Jahr 2019 geplant.

First Majestic CEO Keith Neumeyer

Ihr Fokus liegt auf Silber (und Gold). Was macht diesen Markt so attraktiv?

Silber ist ein strategisches Metall, welches die Menschheit zur Verbesserung des täglichen Lebens benötigt. Alles wie Mobiltelefone, Fernseher, Elektroautos, Computer, Solarmodule und andere elektronische Dinge benötigt Silber. Mit dem Fokus auf Silber haben wir das Beste aus beiden Welten. In turbulenten Zeiten sind die Edelmetalle als sicherer Hafen und risikolosem Investment begehrt. Global entwöhnen wir uns von umweltbelastender Energie und setzen die Elektrifizierung unseres täglichen Lebens fort. Der Ausblick für Solarenergie und die wachsende Nachfrage nach Hybrid- und Elektroautos war global nie größer gewesen. First Majestic ist gut aufgestellt, um von diesen wachsendenMärkten zu profitieren, während die Silberproduktion in der letzten Dekade in einem Defizit gewesen ist.

Was waren die Höhepunkte und Meilensteine in 2019?

Dies beinhaltete im Jahr 2019:

- Die erwartete Rekordproduktion in 2019 im Anschluss an die Akquisition von unserer San Dimas Mine im Mai 2018

- Das Hochfahren der HIG (Hochintensiv-Vermahlung) Mühle bei der Santa Elena Mine auf 3.000 Tonnen pro Tag

- Die weitergehende Entwicklung des Ermitaño Projekts, welches eine Satellitenlagerstätte in der Nähe des Santa Elena Betriebs. Vor Kurzem haben wir mit Erdarbeiten für die oberirdischen Anlagen und die Entwicklung des Untergrundstollens begonnen.

- Die Produktionskosten dürften sich bei der San Dimas Mine verbessern, wo die Kosten um 30% auf $110 pro Tonne seit der abgeschlossenen Akquisition im Mai 2018 reduziert werden konnten.

Was können Ihre Aktionäre für 2020 erwarten?

Im Verlauf von 2020 wird sich First Majestic weiterhin darauf konzentrieren, durch Investitionen

in Projekte mit hoher Rentabilität die Produktion zu verbessern und die Kosten zu senken. Diese Projekte umfassen die Aufrüstung der San Dimas Mühle, welche die Inbetriebnahme unternehmensweit zweiten HIG-Mühle beinhaltet.

Weiterhin wird in 2020 der Fortschritt des Ermitaño Projekts vorangetrieben (Santa Elenas Satellitprojekt), mit einer geplanten, ersten Produktion für Anfang 2021. Ebenso streben wir an, der weltweit größte primäre Silberproduzent durch wertsteigernde Akquisitionen und organische Entwicklung der weiteren Mineralgrundstücke zu werden.

Wie vielen Analysten covern ihr Unternehmen und was sind deren Bewertungen?

Aktuell covern First Majestic sieben Researchanalysten, mit vier Kaufempfehlungen sowie zwei „sector perform“ und einer „market perform“ Einschätzung.

Wo können Anleger mehr Informationen finden,um in Kontakt zu bleiben?

Anleger sind eingeladen unsere Webseite unterwww.firstmajestic.com zu besuchen, eine E-Mail an info@firstmajestic.com zu senden oder unsere Investor Relationsabteilung unter +1 866 529 2807 anzurufen. Wenn sie eine physische Kopie des Jahresberichts 2018 wünschen, senden sie uns Ihre Adresse an info@firstmajestic.com.

First Majestic wird auf der Internationalen Edelmetallmesse in München am Stand 57 ausstellen - Details unter:

https://www.edelmetallmesse.com/de/aussteller.html