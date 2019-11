Börse Daily am Sonntag mit DAX, Lufthansa, Airbus, Adidas, Tesla, Linde, Carl Zeiss, Nestle, BASF

die Aktie der Lufthansa befindet sich seit dem Verlaufstief im August bei 12,58 Euro in einer Aufwärtsbewegung. Dabei konnte am 21. Oktober auch der alte Abwärtstrendkanal (roter, fallender Trendkanal im Chart) zurückerobert werden. In der Folge konnte die Aktie weiter hochziehen und erreichte am 7. November ein Tageshoch bei 17,72 Euro. Die Aktie befindet sich klar im Aufwärtstrend mit steigenden Hoch- und Tiefpunkten.

Das Papier könnte nun zunächst weiter hochziehen und den oberen Bereich des fallenden Trendkanals bei etwa 19 Euro anlaufen. Gelingt dem Titel ein Ausbruch aus dem Trendkanal nach oben, dürften die Bullen Kurs auf das noch offene Gap vom 8. Mai bei 20,20 Euro nehmen (Kreis im Chart). Es bietet sich trendfolgend eine Long-Position bei der Lufthansa-Aktie an. Das Kursziel befindet sich zunächst im oberen Trendkanalbereich bei 19,00 Euro. Das zweite Kursziel wäre dann bei 20,20 Euro am offenen Gap zu sehen.