Cartier Resources: CEO Philippe Cloutier will die 1 Million Unzen-Marke knacken!

Cartier Resources (0,15 CAD | 0,10 Euro; CA1467721082) entwickelt das Chimo Mine-Projekt mitten im Abitibi Greenston-Belt rund um Val-d’Or, dem Mining-Hub in Quebec. Demnach verfügt man in der historischen Mine, die bis 1997 in Betrieb war, über ein Vorkommen mit 878.530 Unzen Gold. Davon befinden sich mehr als die Hälfte bereits in der höheren Kategorie „indicated“. Im Interview mit Joe Brunner vom Small Cap Investor stellte Vorstandschef Philippe Cloutier die weiteren Pläne für sein Unternehmen vor und stellte klar, dass man das Projekt verkaufen wolle. Der Hauptkandidat sei Agnioc Eagle, dass bereits 17 Propzent an Cartier hält. Daneben seien mit Wesdome Gold Mines oder der Osisko-Gruppe weitere Größen aus der Branche in der Region aktiv. Zudem, so betont Cloutier, seien insgesamt 6 Verarbeitungsanlage dort vorhanden. Insofern sei eine Inbetriebnahme von Chimo mit niedrigen Kosten verbunden. Aktuell treibt das Unternehmen die Exploration voran. Die jüngste Ressourcenschätzung umfast nämlich nur einen Teil des Vorkommens. Cloutier will möglichst schnell nachlegen und die 1 Million Unzen-Marke überschreiten.

Aktieninfo Cartier Resources*

ISIN: CA1467721082

Börsenkürzel (TSX-V): ECR

Aktienkurs: 0,15 CAD | 0,10 Euro

Anzahl Stücke*: 177.1 Mio.

Optionen & Warrant*: 14.1 Mio. | 3,3 Mio.

Aktienzahl voll verwässert*: 194,4 Mio.

Marktkapitalisierung*: 29,1 Mio. CAD (voll verwässert)

Top-Anteilseigner*: Agnico Eagle (17%); JP Morgan UK (8,3%), Quebec Institutions (13%), Management (3%)

* Alle Angaben zur Aktienstruktur und zum Anteilsbesitz ohne die jüngst abgeschlossene Kapitalerhöhung.

Weitere Informationen und die aktuelle Unternehmenspräsentation finden Sie unter https://ressourcescartier.com/.

Das könnte Sie auch interessieren: