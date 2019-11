FRANKFURT (dpa-AFX) - Weitere Spannungen zwischen den USA und China wegen der Situation in Hongkong haben am Donnerstag auch am deutschen Aktienmarkt ihre Spuren hinterlassen. Der Handel verläuft zudem eher schwunglos angesichts des "Thanksgiving"-Feiertages in den USA.

Der Dax verlor 0,28 Prozent auf 13 249,46 Punkte. Mit einem weiteren Jahreshoch scheint es also erst einmal nichts zu werden. Seinen bisherigen Jahreshöchststand hatte der deutsche Leitindex in der Vorwoche bei 13 374 Punkten erreicht. Darüber käme sofort das Rekordhoch von 13 596 Punkten aus dem Januar 2018 ins Spiel.