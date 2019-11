Alibaba hat am Dienstag einen starken zweiten starken Börsengang in Hongkong hingelegt. Der Aktienkurs schoss nach dem Start um über sieben Prozent nach oben und hielt das hohe Niveau im Laufe des Tages. Der IPO an der Wall Street in 2014 hatte ein Volumen von 25 Milliarden US-Dollar, in Hongkong dürfte die Zweitnotierung rund die Hälfte eingebracht haben. Ein Blick auf den Kursverlauf der Aktie zeigt einen starken Auftritt in New York, nachdem sich Käufer in der abgelaufenen Woche unterhalb eines kurzfristigen Abwärtstrends noch zurückhaltend gezeigt hatten. Favorisiert wurde aber bereits am 11. November 2019: „Alibaba: Singles´Day zahlt sich aus“ ein Ausbruch und damit einhergehendes Kaufsignal, das nun vorliegt und investierte Leser nun sehr stark profitiert haben sollten. Noch aber ist etwas Luft nach oben, ein Investment könnte fruchten.