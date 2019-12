Die legale nordamerikanische Cannabis-Industrie steckt in der Krise: Die gesamte Marktkapitalisierung der 100 größten Cannabis-Aktienunternehmen hat sich seit dem Frühjahr 2019 nahezu halbiert. Enttäuschende Umsatzzahlen, Todesfälle beim Verdampfen von THC-Ölen, weitere Skandale und auch die Konkurrenz der illegalen Cannabis-Anbieter sorgten für heftige Kurseinbrüche. Ist eine Erholung in Sicht? Das sagen Experten:

Marc Davis, kanadischer Finanzjournalist und Cannabis-Experte, erklärte exklusiv gegenüber wallstreet:online: „Hohe Steuern und hohe Kosten, die bei der Einhaltung staatlicher Regularien entstehen, bringen die legale Cannabisindustrie in Nordamerika in Bedrängnis. Solange die Vorschriften nicht gelockert und die Steuern gesenkt werden, wird der Schwarzmarkt weiterhin florieren und die legalen Cannabisproduzenten werden Milliarden an US-Dollar pro Jahr verlieren. Zum Beispiel war der legale Cannabismarkt in Kalifornien im vergangenen Jahr nur drei Milliarden Dollar wert, verglichen mit dem illegalen Markt, der auf zehn Milliarden US-Dollar wuchs. Kriminelle bieten Cannabis rund 50 Prozent günstiger an als legale Anbieter“.