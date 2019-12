Wie verarbeiten wir den kurzen Ausflug unter die 13.000 im DAX? Für Trader stellt sich die Frage, ob dies bereits eine Bärenfalle war oder wir nur eine Korrektur der starken Bewegung vom Dezemberstart sahen. An folgenden Marken sollte sich dies entscheiden.

Der Start in den neuen Börsenmonat verlief alles andere als besinnlich. Auch wenn die Vorweihnachtszeit damit angebrochen war, konnte von Ruhe keine Rede sein. Mit der Zuspitzung der Handelsrange Ende November war die Spannung hoch, wie der letzte Börsenmonat des Jahres verlaufen würde. So titelte auch die Vorwochenanalyse entsprechend. Die Überraschung fand dann mit einem Ausbruch auf der Unterseite statt, der sich unmittelbar an einen Ausbruchsversuch auf der Oberseite anschloss. Wir näherten uns dabei nicht nur der runden Marke von 13.000 Punkten an, sondern durchbrachen diese auch gleich. Ehemalige Unterstützungen wurden hier sehr schnell gebrochen. Das Chartbild vom Montag hatte dabei nach einem freundlichen Start über 13.300 Punkten am Ende deutliche Spuren mit einer Handelsspanne von 400 Punkten hinterlassen: