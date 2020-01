FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat die Jagd nach einem Rekordhoch am Dienstag zaghaft wieder aufgenommen. Der deutsche Leitindex stieg nach den jüngsten leichten Verlusten zuletzt um 0,18 Prozent auf 13 475,99 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel lag ebenfalls mit 0,17 Prozent auf 28 455,75 Zähler leicht im Plus.

In den USA hatte der Leitindex Dow Jones die magische Marke von 29 000 Punkten am Vortag trotz leichter Gewinne nicht überschritten. Dagegen erreichten der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 neue Höchststände. Auch an den fernöstlichen Börsen war die Tendenz freundlich - mit Ausnahme der Börsen in China.