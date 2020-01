Übergeordnet weist das Immobilien-Unternehmen Vonovia einen langfristigen Aufwärtstrend auf. In den letzten fünf Jahren konnte das Wertpapier gut 116 Prozent an Wert zulegen und etablierte bis Anfang 2019 ein Verlaufshoch bei grob 48,85 Euro. Dann aber setzte eine zähe Seitwärtsbewegung ein, die sich mit der Zeit als Bodenbildung und einem entsprechenden Doppeltief bei 41,59 Euro herauskristallisiert hatte. Ende letzten Jahres stieg das Papier erneut an seine Verlaufshochs aus 2018 an, aber erst Mitte Januar gelang tatsächlich ein nachhaltiger Ausbruch darüber und damit einhergehendes mittelfristiges Kaufsignal.