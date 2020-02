VARTA bleibt unter 200-Tageslinie

Das Papier hat den 200er-EMA (blaue Linie im Chart) aufgegeben dürfte vor weiteren Abgaben stehen. Notierungen unter dem 200er-EMA deuten auf langfristig eher fallende Kurse hin. Die schwachen Lage am Gesamtmarkt in Folge der Coronavirus.Krise dürfte die Aktie ebenfalls weiter belasten. Solange der 200er-EMA nicht nachhaltig zurückerobert wird, ist mit weiter fallenden Kursen in der Aktie zu rechnen. Die Long-Postion wird auf short gedreht.

Trading-Strategie: