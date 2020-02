Die Aktienmärkte in den USA waren zunächst begeistert über die heute vermeldeten, besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten. Aber für die Jahre 2017 bis 2019 wurden in einer Revision mehr als 500.000 zuvor gemeldete Stellen wieder gestrichen - dadurch ist sind seit Trumps Amtsantritt weniger Stellen geschaffen worden als in den Jahren 2012 bis 2016 in der zweiten Amtszeit von Obama. Trumps Mantra "jobs, jobs,jobs" sind also ebenso Fake News wie der Satz "best economy ever". Die Aktienmärkte heute daher überwiegend leicht im Minus, der Dax entfernt sich damit wieder etwas von dem bisherigen Allzeithoch. In China erläßt die Regierung für einige Großstädte weitere drastische Maßnahmen - nun leben 400 Millionen Chinesen unter Quarantäne..

Das Video "Trumps Fake News "jobs, jobs, jobs"!" sehen Sie hier..