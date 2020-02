Aufgrund von Ausfällen in der Lieferkette dürfte die zuvor ausgegebene Prognose im laufenden Geschäftsquartal nicht erreicht werden, so Microsoft am Mittwoch nach US-Börsenschluss. Das Papier reagierte nachbörslich mit Verlusten und drehte klar ins Minus. Zuvor hatte der Konzern Ende Januar einen Umsatz zwischen 10,75 Milliarden und 11,15 Mrd. US-Dollar für die PC-Sparte in Aussicht gestellt. Schon damals blickte Microsoft besorgt in die Zukunft und gab bewusst eine außergewöhnlich weite Spanne an.

Der Blick auf den Kursverlauf zeigt seit den Rekordständen sowie Zieleinlauf am 200 % Fibonacci-Extension-Retracement bislang einen Rücksetzer in der Spitze von 14,4 Prozent. Dabei konnte sich das Papier im Bereich des 50-Tage-Durchschnitts sowie der Marke von 167,80 US-Dollar stabilisieren und einen kurzfristigen Aufwärtstrend sogar noch verteidigen. Ob dieses Szenario von Dauer sein wird, wird sich im heutigen Handel erst noch herausstellen müssen. Wahrscheinlich sind aber weitere Rücksetzer, die auf der Unterseite nun gewinnbringend gehandelt werden können.