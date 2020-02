An den Finanzmärkten herrscht wegen des Coronavirus-Ausbruchs Panik: Der DAX ist aktuell mehr als drei Prozent im Minus. Der S&P 500 steht derzeit sogar mehr als vier Prozent im Minus und Nikkei 225 verlor zeitweise mehr als 3,5 Prozent (Stand: 28.02.2020, 12:54 Uhr). Seit Montag haben Konzerne weltweit zusammen rund vier Billionen US-Dollar an Börsenwert verloren. Wie gefährlich ist die Coronavirus-Krise für die Finanzmärkte wirklich? Das sagen Börsenexperten:

Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, erklärte am Dienstagabend exklusiv gegenüber wallstreet:online: „Erwächst aus dem Coronavirus eine Pandemie – also eine länder- und kontinentübergreifende Ausbreitung der Krankheit –, werden die Folgen menschlich, gesellschaftlich und ökonomisch verheerend sein! Bekommen wir das Virus unter Kontrolle, dürfte es entsprechende Nachholeffekte in der Wirtschaft geben. Dann sollten die Auswirkungen temporär sein, auch für die Börsen. Denn natürlich werden die Regierungen und Notenbanken alles in ihrer Macht stehende unternehmen, um die negativen Folgen zu kompensieren. In jedem Fall hat das Coronavirus das Potenzial, die globalen Wertschöpfungsketten zu schädigen und das Wachstum zu drücken. Wie gravierend die Auswirkungen sind, wird von der weiteren Entwicklung abhängen. In der nächsten Zeit könnten die Börsen weiter schwanken. Ich rechne weiterhin mit einer lediglich temporären Belastung der globalen Konjunktur und der Aktienmärkte und rate Anlegern dazu, Ruhe zu bewahren und das Portfolio gut zu diversifizieren. Risikobereite Anleger könnten überlegen, ob sie Rücksetzer an den Märkten nutzen, um Positionen aufzubauen.“