Wir gehen davon aus, dass es der Markt nicht schafft, dass die Titel von Canopy Growth mit einem Impuls über die C$34 ausbrechen. Wir passen deshalb unser Szenario an und gehen von neuen Tiefs aus, die die Aktie ausloten dürfte. Unter einem Kurs von C$32.02 bleibt der imminente Abwärtsdruck auf den Titel erhalten. Bei einem Kursrutsch unter C$23.42 wäre sogar der Weg in Richtung C$17 – C$8 geebnet und der drohende Abverkauf bestätigt.

Selbst der bisher stabilste Titel unter den Cannabis-Aktien gibt nun erneut nach. Wir halten den Titel langfristig für sehr attraktiv und erwarten im aktuellen Szenario ein Ziel im Bereich von C$42 und höher.

FAZIT

Bei Canopy Growth setzt sich der Abwärtsdruck fort, nachdem sich die Aktie in der vergangenen Handelswoche auf neue Tiefs ausgerichtet hat. Wir befinden uns nach unserer Einschätzung in der finalen Phase des Abverkaufs. Wir gehen zudem davon aus, dass die weitere Entwicklung dieser Aktie richtungsweisend für die gesamte Branche sein wird.

Was ist jetzt zu tun? Abwarten und sich kostenlos anmelden in unserem Verteiler. Wenn Sie das tun, erhalten Sie zum richtigen Zeitpunkt, wenn unsere Indikatoren Anschlagen eine Kurznachricht per Mail zugeschickt, mit allen relevanten Daten zum Einstieg sodass Sie dies nur noch selbst umsetzen müssen. Wir begleiten Sie dann konstant beim weiteren Positionsmanagement und bei Nachkäufen sowie anschließend beim richtigen Zeitpunkt zum Verkauf. www.hkcmanagement.de