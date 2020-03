Nach dem gestrigen Abverkauf in WTI steht nun bekanntlich eine Gegenbewegung in Welle iv an, in deren weiteren Verlauf wir den Markt noch einmal Notierungen im Bereich von $35 - $38 anlaufen sehen. Anschließend wird sich die Abwärtsbewegung in WTI weiter nach Süden durchsetzen. Wir hatten auch im Trading Room noch einmal unterstrichen, dass dem Markt im weiteren Verlauf Notierungen im Bereich von $25 bevorstehen und wir erst dort von einer mittelfristigen Gegenbewegung ausgehen.

Wie genau wir jetzt vorgehen und wann die nächsten Shorts in den Markt gestreut werden, erfahren Sie in unserer heute ganz aktuell veröffentlichten Video Analyse: