Nachdem sich WTI auf der Unterstützung bei $30.38 stabilisiert, muss hier noch einmal ein anlaufen des Bereiches von $35.45 - $37.98 mit eingeplant werden, bevor die Bären den Markt wieder nach Süden abdrehen.

Notierungen im Bereich von $25 bleiben die Primärerwartung, um ein Tief in Welle 3 in Grün auszubauen. Anschließend sehen wir den Markt noch einmal den Bereich von $38 - $40 in Welle 4 in Grün anlaufen, bevor die Abwärtsbewegung sich weiter nach Süden ausbaut.