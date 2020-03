Altech Advanced Materials will sich für nachhaltige Investoren öffnen!

Es gibt ein ganzes Wirrwarr an Begrifflichkeiten rund um sogenannte nachhaltige oder grüne Fonds. Dennoch gibt es immer mehr Anleger, für die die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) immer wichtiger sind und ein entscheidendes Kriterium bei Investments. Dementsprechend war das einer der Teilmärkte der Finanzindustrie, der in de vergangenen Jahren am stärksten gewachsen ist. Altech Chemicals will mit seiner HPA-Verarbeitungsanlage in Malaysia einen Beitrag zu mehr Umweltverträglichkeit leisten. Unter anderem war das auch ein Grund, warum die KfW Ipex-Bank den Bau der Fabrik mit einem 190 Mio. US-Dollar schweren Kredit unterstützen will.

Altech Advanced Materials beauftrag CICERO

Altech Advanced Materials (AAM; 1,00 Euro; DE000A2BPG14), der deutsche Partner der Australier, will sich an der Fabrik mit bis zu 49% und 100 Mio. US-Dollar beteiligen. Dazu startet das Unternehmen aktuelle eine Kapitalerhöhung und will danach eine Privatplatzierung durchführen (mehr hier). Dabei will man sich auch für nachhaltige orientierte Investoren öffnen. Und deshalb hat AAM nun das Centre of International Climate and Environmental Research (“CICERO“) damit beauftragt, eine unabhängige Analyse und Bewertung des patentierten Altech Australia Prozesses zur Gewinnung von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) durchzuführen. Das Institut wird dazu die wichtigsten Kriterien der Umweltfreundlichkeit bzw. -verträglichkeit herausarbeiten. Dabei arbeitet CICERO mit der Universität von Oslo in Norwegen zusammen und ist einer der weltweit führenden Anbieter von unabhängigen, forschungsbasierten Bewertungen „grüner“ Herstellungsprozesse. Dafür erhielt man u.a. 2019 zum dritten Mal in Folge eine Auszeichnung als bester Anbieter von externen Bewertungen auf dem Markt grüner Anleihen. CICEROs Bewertung gilt als glaubwürdige, unabhängige Einschätzung am Markt und ist die Grundlage für die Beurteilung ethisch ausgerichteter Investoren bzw. Investmentfonds. Dadurch erhält man Zugang zu dem Markt grüner Investments.