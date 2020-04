Von Wolfsburg bis Mexiko stehen bei Volkswagen die Bänder still. Der Virus hat den Autobauer fest im Griff. Kein Zweifel, bei den deutschen Autobauern stottert der Motor gewaltig – nicht erst seit der Corona-Krise. Die Volkswagen-Aktie legte zuletzt eine Vollbremsung hin. Unser aktuelles Primärszenario für die Aktie gibt Auskunft, wann Volkswagen wieder Gas geben könnte.

Man mag es heute kaum glauben, aber im Jahr 2008 wurde die Aktie noch für stolze 1005€ gehandelt. Vom Absturz von diesem Hoch hat sich der Titel bis heute nicht erholt. Zwischenzeitlich keimte zwar einmal Hoffnung auf, dass ein nachhaltiger Ausbruch gelingen könnte, doch mit der aktuellen Korrektur müssen wir diese Hoffnung nun endgültig begraben.

Ein solcher Ausbruch könnte nur unter extremen Anstrengungen geschehen, die derzeit nicht in Sicht sind und deshalb zeigt der Weg für die Aktie nach Süden. Derzeit sieht es so aus, dass die angepeilten Tiefs unter denen aus dem Jahr 2010 bei Notierungen von 61.40€ liegen. Sicherlich sind hier entlang des eingeschlagenen Weges größere Gegenbewegungen einzuplanen, doch in wie weit diese handelbar sind, muss sich erst noch zeigen. Beim heutigen Stand hat die Aktie aktuell kein belastbares Tief ausgebaut, welches den Weg zu neuen Allzeithochs ebnen würde.

Ja, Sie haben richtig gelesen – Allzeithoch! So unglaublich dies auch heute klingen mag, am Ende des Tages wird diese Aktie neue Hochs über der Marke von 1005€ anlaufen. Ausgehend von einem hypothetischen Tief bei 50€, läge das langfristige Kursziel sogar bei 1700€.

Aktuell streben wir für den Abschluss der Korrektur Kurse von 60€ bis 45€ an. Bis dieser Bereich erreicht sein dürfte, wird es entlang des Weges Anpassungen geben, die abhängig von der weiteren Entwicklung und möglichen Gegenbewegungen sind. Aber im aktuellen Marktumfeld kann diese Korrektur nun schnell zu Ende gebracht werden.

FAZIT

Fassen wir zusammen: die seit 2008 laufende Korrektur ist noch nicht beendet. Alles was bislang vom Tief kam war nur korrektiv. Man sollte sich von den aktuellen Kursständen nicht täuschen lassen. Die VW-Aktie hat des Öfteren bewiesen, wie schnell eine Halbierung von statten gehen kann.

Übergeordnet sehen wir extreme Kursziele voraus, denn wenn ein Blasebalg wie Tesla die Marke von $1000 packt, hat der echte Autobauer VW dies locker drauf - schließlich hat die Aktie schon den Beweis erbracht. Nach Abschluss dieser Korrektur ist der Titel nach unserer Einschätzung ein absoluter Kauf. Aktuell bieten sich aber nur kurzfristige Trades an.

