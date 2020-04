In der letzten technischen Besprechung vor einem Monat und früher – siehe Air France: Gegenbewegung möglich! von 03. März 2020 – wurde auf einen bevorstehenden Ausverkauf bei Airlines hingewiesen, nur kurze Zeit später hat das Wertpapier von Air France-KLM seinen mehrjährigen Aufwärtstrend im Bereich von 8,50 Euro aufgegeben und ist wie ein Stein in den Bereich der Verlaufstiefs aus Ende 2016 um 4,61 Euro abgerutscht. Nach einem Dip auf 4,00 Euro konnte schließlich eine Gegenbewegung knapp über 5,00 Euro gestartet werden, innerhalb dieser sich die Akte derzeit noch befindet. Gut möglich, dass nun eine ausgedehntere Aufwärtsphase folgt, ehe Händler wieder Kassen machen – nach technischen Maßstäben wäre dies nämlich möglich.

Erholungsausdehnung möglich

Aktien von Airlines sind und bleiben in dem aktuellen Marktumfeld ein heißes Eisen! Dennoch ergibt sich aus technischer Sicht noch die Möglichkeit für eine Erholungsfortsetzung bis in den Bereich von 6,00 Euro, darüber sogar bis an den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei 6,60 Euro (fallend). Wer ebenfalls von einer dreiwelligen Erholungsbewegung seit den Verlaufstiefs um 4,00 Euro ausgeht, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB009S zurückgreifen. Sollte das Unterstützungsniveau um 4,70 Euro jedoch aufgegeben werden, müsste mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Rücksetzer zurück an die Jahrestiefs von 3,87 Euro einkalkuliert werden.