Dies spricht für eine deutliche Erholung im zweiten Halbjahr. Krämer weist aber ausdrücklich darauf hin, dass Abweichungen von seiner Prognose, also die Schätzungen anderer Volkswirte, keine qualitativen Unterschiede bedeuten, sondern lediglich verschiedene Annahmen, die zu einer abweichenden Prozentzahl führen. Krämer erwartet „eine tiefere Rezession als nach der Lehman-Pleite“ und belegt dies mit dem schnelleren Rückgang des ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland im Vergleich zur Finanzkrise.

Auch beim Thema Inflation wird derzeit viel diskutiert. Anders als die Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre oder die Finanzkrise lässt die Corona-Krise das Angebot an Gütern und Dienstleistungen schneller sinken als die Nachfrage, die von staatlichen Hilfen gestützt wird. Dieser Nachfrageüberhang spricht grundsätzlich für mehr Inflation, wobei dieser Effekt bis auf Weiteres durch krisenbedingt niedrigere Lohnabschlüsse und den gefallenen Ölpreis weitgehend kompensiert wird. Allenfalls auf längere Sicht, so Krämer, könnte die Inflation etwas steigen, weil die Epidemie die De-Globalisierung beschleunigt. Hier erwartet der Commerzbank-Experte künftig in vielen Ländern eher lokal aufgestellte Produktionsketten, was sich auch auf die Lieferketten auswirkt.



