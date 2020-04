DAX in dünner Luft

Das zuvor noch offene Gap bei 10.390 Punkten wurde am Vortag geschlossen. Am Vortag wurde hier auf den S&P500 hingewiesen, der als Taktgeber für den DAX gilt und weiterhin direkt an seinem 200er-EMA im Wochenchart bei etwa 2.660 Punkten notiert.

Ein Ausbruchsversuch nach oben scheiterte am Vortag. Zwar konnte der Index zunächst mit einem großen Gap-up eröffnen, sackte dann im Tagesverlauf aber wieder unter den 200er-EMA zurück. Sollte der S&P500 am 200-EMA scheitern und wieder nach unten abdrehen, dürfte auch der DAX wieder nachgeben.