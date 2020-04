Die erwartete Abwärtsbewegung als Bestätigung des Hochs nimmt weiter Form an. So schafft es Gold zum Wochenauftakt, die $1698 recht deutlich zu unterbieten.

Wenn diese Korrektur auf mindestens $1340 - $1400 runterkommt, wird sie sehr wahrscheinlich nicht in ein paar Wochen ablaufen, sondern bis ca. August oder September andauern.

Für den GLD steht dieses Hoch ebenfalls an. Um eine erste klare Bestätigung zu erlangen, wollen wir die $156 nachhaltig unterschritten sehen. Bis dies nicht der Fall ist, bleibt für den GLD ein weiterer Rücklauf nicht ausgeschlossen. In Summe bleibt damit die Abwärtsbewegung, mit Gegenbewegung, die primäre Erwartung. Sobald eine klare Bestätigung vorliegt, werden wir hier einen Short ansetzen, dies gilt auch für Silber.

ich weiß jetzt schlagen die Wellen wieder hoch. Mein Vorschlag, einfach mal abwarten, sich genau merken was ich seit Monaten ankündige und dann im September schauen was passiert ist. Vielleicht melden sich dann ein paar derer die bisher eine große Korrektur für völlig abstruß, blödsinnig und unrealistisch gehalten haben. Ich lasse mich sehr gerne an meinen Aussagen und noch mehr an unseren Tradingergebnissen messen.

Wir sind wie Sie unten sehen können, sind wir nach wie vor mit einer Restposition Long positionniert.

