30.04.2020



Hoffnung auf Medikament treibt die Aktienmärkte

Remdesivir soll zur Standardbehandlung werden

Getrieben von der Hoffnung auf weitere Lockerungsmaßnahmen und der schnellen Zulassung eines Medikaments gegen das Corona-Virus verbuchten Aktien in dieser Woche kräftige Kursgewinne. Dabei gelang es dem DAX am Mittwoch, die Marke von 11.000 Zähler kurzfristig zurückzuerobern. Auf Wochensicht bedeutet das – mit Stand per Donnerstagnachmittag – ein Plus von 3,9 Prozent. Auch andere europäische Indizes (Stoxx 600 Europe, 2,7 Prozent) und die US-Märkte (S&P 500, 4,7 Prozent) legten deutlich zu. Einer Studie zufolge zeige das Medikament Remdesivir des Biotechunternehmens Gilead ermutigende Ergebnisse bei Test an Corona-Patienten. Erkrankten, denen das Mittel verabreicht wurde, erholten sich schneller. Zudem sank die Sterblichkeitsrate. Ein großer Durchbruch wurde zwar dadurch noch nicht erzielt, das Mittel könnte aber helfen, die Krankenhäuser bei einer möglichen zweiten Infektionswelle zu entlasten.

Für zusätzlichen Rückenwind sorgten auch die besser als zunächst befürchtet ausgefallenen Daten zu den Öllagerbeständen in den USA, die auch die Ölpreise deutlich in die Höhe trieben. Darüber hinaus erholte sich die Nachfrage nach Benzin leicht. Die Sorte WTI holte zum Wochenschluss die Verluste von Montag wieder komplett auf. Für Brent ging es gegenüber der Vorwoche um 20 Prozent aufwärts. Momentan handelt es sich jedoch zunächst nur um eine Zwischenerholung, denn das Angebot übersteigt noch immer die Nachfrage deutlich.

Konjunkturdaten bleiben schwach – Ausblick verbessert sich leicht

Von konjunktureller Seite gab es eine Vielzahl schlechter Nachrichten, die aber kaum Berücksichtigung fanden. Zudem war die Erwartungshaltung im Vorfeld gering. In den USA etwa brach die Wirtschaft im ersten Quartal um 4,8 Prozent ein. Dabei ging der private Konsum um 7,6 Prozent zurück. In dieses Bild passte dann auch das US-Verbrauchervertrauen. Bei der Beurteilung der aktuellen Lage kam es zum größten Einbruch seit Erhebung der Daten. Die Erwartungskomponente verbesserte sich jedoch auf niedrigem Niveau überraschend. US-Konsumenten sehen offenbar nur kurzfristig negative Effekte, trotz der schon hohen Jobverluste.