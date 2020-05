Hunderte Apple-Stores sind wegen der Coronavirus-Pandemie wochenlang geschlossen. Nach China öffnen nun auch immer mehr US-Geschäfte des Technologiekonzerns ihre Türen für Kunden wieder. Diese müssen dabei aber einen Mund-Nasenschutz tragen und Geduld mitbringen. Aktionäre honorieren diese Entwicklung.

Nach dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie schließt der US-Technologiekonzern Apple noch im Januar seine Filialen in China. Im März folgen weitere Stores in Europa und auf dem Heimatmarkt USA. Nach und nach kehrt der iPhone-Hersteller zur Normalität zurück, eröffnet immer mehr seiner Stores wieder - aber unter strengen Auflagen.

So dürfen etwa nur wenige Kunden gleichzeitig in ein Geschäft des US-Konzerns. Damit sowie mit einer Einzelbetreuung der Kunden und der Verpflichtung, Mund-Nasen-Masken zu tragen, will Apple den Angaben zufolge die Sicherheit in den Stores für Angestellte und Kunden gleichermaßen gewährleisten. Kunden würden demnach Masken zur Verfügung gestellt bekommen. Zudem bietet Apple die Abholung und Rückgabe reparaturbedürftiger Produkte von zu Hause an.

Apple-Aktie peilt Rekord an

Apple unterhält weltweit 510 Stores. Davon entfallen 271 Geschäfte auf den US-Heimatmarkt. Mittlerweile sollen weltweit knapp 100 Geschäfte, also rund ein Fünftel aller Stores, wieder für Kunden zugänglich sein. Die Aktie von Apple hat sich nach dem Corona-Crash wieder deutlich erholt und kratzt am Rekordhoch bei über 320 Dollar. Sie liegt nur wenige Dollar davon entfernt. Die 200-Tagelinie (rot) und der MACD (Momentum) ziehen weiter an und stützen die aktuelle Erholung. Die nächste Unterstützung liegt bei knapp 290 Dollar. Der folgende Chart verdeutlicht dies: