Weltweit teilt sich der Öl-Markt in viele unterschiedliche Sorten auf. Ob Dubai Fateh, Light Sour Blend (LSB), Leona, Tijuana, Alaska North Slope, Zueitina oder die in Russland wichtigste Sorte Urals. Nur zwei Sorten dominieren jedoch den Markt wie keine anderen und gelten weltweit als Benchmark: West Texas Intermediate (WTI) und das aus der Nordsee stammende Rohöl Brent.

Letzteres wird fortan ein fester Bestandteil unseres Öl-Updates sein und somit das Paket weiter abrunden. Gehandelt wird hierbei eigentlich ein als Brent Blend bekannter Mix, der hauptsächlich aus den Feldern Brent und Ninian stammt. Das leichte, schwefelgeringe und somit „süße“ Rohöl wird in London an der Warenterminbörse ICE Futures, damals International Petroleum Exchange, gehandelt. Die beiden Felder Brent und Ninian haben ihr Peak Oil (Fördermaximum) bereits überschritten, weshalb sich die Sorte heute aus vier Feldern zusammensetzt.

Das Brent-Ölfeld selbst produziert nur noch ca. 180.000 Barrel pro Tag, was gemessen am durchschnittlichen weltweiten Verbrauch nur noch 0.2% entspricht. Dennoch genießt die Sorte aufgrund ihrer vielen niedrigsiedenden und damit wertvollen Bestandteile weltweit eine hohe Nachfrage.

Beide Sorten gerieten zum Wochenschluss deutlich unter Druck. Dazu beigetragen hat, dass China, als zweitgrößte Volkswirtschaft und gleichzeitig auch einer der größten Ölverbraucher der Welt, erstmals seit 30 Jahren auf die Benennung eines Wachstumsziels für dieses Jahr verzichtet hat. Gleichzeitig wird erwartet, dass China in diesem Jahr allenfalls halb so stark wächst wie in den vergangenen Jahren.

CHART BRENT

Unterdessen wird die ohnehin schon angespannte Situation zwischen China und den USA nun auch durch die Situation in Hongkong zunehmend verschlechtert, was ein neues Aufflammen des Handelsstreits mit sich bringen würde. Der US-Präsident, Donald Trump, hat bereits deutlich gemacht, dass die USA mit einer scharfen Antwort reagieren würden, sollte China Hongkongs Sonderstatus antasten wollen.

CHART WTI

Auch wenn die fundamentalen Aussichten für die beiden Rohölsorten nicht gerade optimistisch stimmen, gehen wir nach einer anstehenden Abwärtsbewegung langfristig wieder von deutlich höheren Notierungen aus.

Wir werden nach der wie auch dem Chart gesehenen Korrektrur weitere Long Positionen im Markt hinterlegen.

Die Zielbereiche nach der Korrektur für Brent liegen bei 55$-60$ und für WTI Öl bei ca. 53$.

Die folgende Abwärtsbewegung wird dann den Markt auf ein finales Tief treiben, in dessen Anschluss sich eine langfristige Aufwärtsbewegung auf Sicht der nächsten Jahre durchsetzt.