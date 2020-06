FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich zum Wochenauftakt ohne klare Richtung präsentiert. Die Investoren sind nach wie vor hin- und hergerissen zwischen den wieder gestiegenen Corona-Sorgen und Konjunkturdaten, die auf eine Erholung der Wirtschaft hindeuten. Sorgenvoll schauen die Marktteilnehmer vor allem in die USA, wo es erneut zu Lockdown-Maßnahmen kam. Aber auch in Deutschland halten die Befürchtungen einer zweiten Infektionswelle an.

Der Dax notierte am frühen Nachmittag 0,43 Prozent höher bei 12 141,56 Punkten und verteidigte damit die vielbeachtete Marke von 12 000 Zählern. Zuletzt pendelte der deutsche Leitindex um die 200-Tage-Linie, die als Indikator für den längerfristigen Trend gilt. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte büßte am Montagnachmittag 0,17 Prozent auf 25 577,94 Punkte ein. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um rund 0,4 Prozent.