Aurubis - Korrektur im Anmarsch?

Der Aufwärtstrend ist noch klar intakt. Allerdings mahnt die rote Tageskerze nach dem langen Kursanstieg vor einer bevorstehenden Korrektur. Und auch die vorbörslich deutlich nachgebenden Aktienmärkte dürften den Titel kaum unterstützen.

Korrekturen laufen in dem Titel aktuell in der Regel im Bereich leicht unter dem 10er-EMA (blaue Linie im Chart) aus. Eine Long-Position bietet sich daher im Bereich von 55,40 Euro bis 56,40 Euro an. Das Gewinnziel liegt bei 60,00 Euro. Der Stopp bei 52,45 Euro.