Marktausblick: WTI, DE30 und EURUSD

Lassen Sie uns die heutige Analyse mit dem Ölmarkt beginnen. Der Rohölpreis notiert nahe der Hochs der letzten Erholungsrallye. Obwohl die lokale Trendlinie durchbrochen wurde, gelang es den Verkäufern nicht, die Kontrolle über den Markt zu übernehmen. Der Bereich um die 40,50 USD ist derzeit der wichtigste Widerstand. Solange der Preis darunter liegt, ist eine Korrektur nach unten möglich. In einem solchen Szenario könnte die 37,30-USD-Marke das erste potenzielle Ziel sein. Dieses Niveau ist durch frühere Preisreaktionen und das Fibonacci-Retracement von 61,8% gekennzeichnet. Die Händler sollten bedenken, dass die OPEC+ darüber diskutiert, ob die Fördermengenkürzungen auf dem derzeitigen Niveau verlängert oder reduziert werden sollen. Eine Entscheidung in dieser Angelegenheit könnte eine größere Bewegung am Ölmarkt auslösen.

Der deutsche Leitindex testet einmal mehr seinen wichtigsten Widerstandsbereich. Der DE30 startete den heutigen Handelstag mit einer bullischen Kurslücke, und wir können eine Fortsetzung des Aufwärtstrends erkennen. Im Tageschart sieht man jedoch, dass der DE30 in der Nähe einer wichtigen Hürde gehandelt wird, die mit dem Hoch vom 8. Juni übereinstimmt. Sollte es den Käufern gelingen, diese zu überwinden, könnte ein neuer Aufwärtsimpuls ausgelöst werden, der den Kurs in Richtung Allzeithoch (13.800 Punkte) bringen könnte. Die Staats- und Regierungschefs der EU werden an diesem Wochenende über den Sanierungsfonds diskutieren. Sollte es nicht gelingen, eine Einigung zu erzielen, könnte dies die europäischen Aktien nächste Woche belasten, da dies für mehr Unsicherheit sorgen dürfte.

EURUSD startete den heutigen Handelstag mit einer Aufwärtsbewegung und notiert über einem wichtigen Widerstand (1,1420). Der Kurs durchbrach das Hoch vom 10. Juni, sodass weitere Anstiege möglich wären. Solange das Paar über der erwähnten Marke gehandelt wird, scheint eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung des Jahreshochs (1,1490) das Basisszenario zu sein. Dieses Niveau wird zusätzlich durch die Fibonacci-Erweiterung von 127,2% verstärkt. Sollte es den Käufern dennoch gelingen, dieses zu überwinden, ist der nächste zu beobachtende Widerstand bei 1,1580 zu finden: Fibonacci-Erweiterung von 161,8%-Retracement. Die EZB wird am kommenden Donnerstag (13:45 Uhr) ihren Zinsentscheid bekannt geben. Es wird keine Änderung des Zinsniveaus erwartet, doch die umfangreichen Anleihekäufe und der EU-Sanierungsfonds könnten während der Pressekonferenz von Lagarde (14:30 Uhr) im Mittelpunkt stehen.

