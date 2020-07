NEW YORK (dpa-AFX) - Nach Verlusten am Freitag dürften die US-Börsen sich am Montag wieder leicht freundlich zeigen. Im Blick bleiben allerdings nach wie vor die gestiegenen Spannungen zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China sowie die Zahl der Corona-Neuinfektionen, die in den USA bislang unvermindert gestiegen war. Mit Spannung wird zudem bereits auf den Mittwoch gewartet, denn dann steht die nächste geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank (Fed) auf der Agenda. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 26 510 Punkte.

An den Börsen wird aktuell darüber diskutiert, ob die Fed in die nächste Phase übergehen und nach ihrer Krisenintervention wegen Covid-19 nun die einsetzende konjunkturelle Erholung unterstützen könnte. Solange darüber Unklarheit herrscht und auch die Parteien in den USA weiter über das nächste Konjunkturpaket streiten, dürften die Anleger vorsichtig bleiben. Das lässt sich auch am Goldpreis ablesen, das als sicherer Hafen in schwierigen Finanzmarktphasen gilt und in der Nacht zum Montag auf Rekordhoch gestiegen war.