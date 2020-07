Coronavirus: Markt-Update

- Weltweit zeigt die Rate der Neuinfektionen keine Anzeichen einer Verlangsamung, wobei sich die Krankheit in den Vereinigten Staaten und Südamerika am schnellsten beschleunigt.

- Auch in Asien verschlechtert sich die Situation, wobei Australien am Donnerstag seinen tödlichsten Tag meldet, Vietnam sich über eine neue Welle von Fällen sorgt und Indien in den letzten 24 Stunden über mehr als 52.000 neue Fälle berichtet.

Am Donnerstag wurden 290.459 neue Coronavirus-Fälle gemeldet, was die höchste Zahl seit Beginn der Pandemie ist. Unterdessen steigt der 7-Tage-Durchschnitt weiter an und liegt derzeit bei 258.739. Quelle: Worldometers

- Australien verzeichnete seinen tödlichsten Tag mit mindestens 14 Todesfällen und mehr als 700 Neuinfektionen, vor allem im zweitbevölkerungsreichsten Bundesstaat Victoria, wo die Regierung allen Einwohnern befahl, im Freien eine Maske zu tragen. Die Behörden erwägen auch die Einführung weiterer Sperrmaßnahmen, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen.

- Vietnam, das in den letzten Monaten keinen einzigen Coronavirus-Fall verzeichnet hat, sieht sich auch einem neuen Infektionsanstieg konfrontiert, der sich innerhalb von sechs Tagen auf sechs Städte und Provinzen ausbreitet und mit einem Ausbruch in der zentralen Stadt Danang in Verbindung steht.

- Großbritanniens Gesundheitsminister Matt Hancock sagte am Donnerstag, er sei besorgt über eine zweite Welle von Coronavirus-Infektionen in Europa und dass die Regierung nicht zögern werde, zu handeln, um gegebenenfalls Quarantänemaßnahmen zu ergreifen, damit Großbritannien sicher bleibt.

- Frankreich meldete am Mittwoch fast 1.400 neue Fälle, der höchste tägliche Anstieg seit mehr als einem Monat.

- Die Zahl der täglichen Todesfälle nimmt in den USA immer mehr zu. Laut Reuters starb in den Vereinigten Staaten am Mittwoch etwa jede Minute ein Mensch an COVID-19, da 1.461 neue Todesfälle verzeichnet wurden.

Die Coronavirus-Todesfälle in den USA steigen so schnell wie seit zwei Monaten nicht mehr. Quelle: The COVID Tracking Project



NEU: Trading Academy 2.0

In unserem Einmaleins des Börsenhandels lernen Sie gemeinsam mit Top-Coach und Ausbilder Wieland Arlt alle wichtigen Themen einer Trading Ausbildung. Der Videokurs bereitet Sie systematisch auf den Eigenhandel an der Börse vor >> Melden Sie sich jetzt an!





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.