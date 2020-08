Im Umfeld positiver Konjunkturdaten und wieder rückläufiger Infektionszahlen in den USA entwickelten sich die Finanzmärkte positiv. Im Mittelpunkt des Anlegerinteresses standen die US-Arbeitsmarktdaten für Juli. Abermals fielen diese besser aus als erwartet. Die neu geschaffenen Stellen beliefen sich auf 1,76 Millionen und die Arbeitslosenquote ging auf 10,2 Prozent zurück. Positiv auch die Entwicklung beim ISM-Index für den Dienstleistungssektor: Entgegen den Erwartungen zeigte sich ein Anstieg auf 58,1 Prozent. Ähnlich das Bild beim ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe: Dieser stieg stärker als erwartet auf 54,2 Prozent an. Das positive Momentum der US-Wirtschaft spiegelte sich auch in den Auftragseingängen der Industrie wider. Im Juni stiegen diese um 6,2 Prozent an, was über der Konsensusprognose lag. Auch in der Eurozone und speziell in Deutschland zeigt sich eine „V“-förmige Konjunkturerholung. So stieg der Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe im Juni gegenüber dem Vormonat um 27,9 Prozent an. Die deutsche Industrieproduktion konnte ihren Output im Juni um 8,9 Prozent steigern.