NEW YORK (dpa-AFX) - An der technologielastigen Nasdaq-Börse hat am Donnerstag der jüngste Aktien-Boom mit zuletzt immer neuen Rekorden ein jähes Ende gefunden. Für viele Marktteilnehmer kommt dies nicht überraschend, waren die Bewertungen der Tech-Stars wie Apple , Amazon und Tesla zuletzt doch extrem gestiegen. Die Rede von einer Blase machte die Runde.

Nachdem der Nasdaq 100 in den vergangenen Tagen mit in der Spitze über 12 400 Punkten bereits fast ein Drittel höher gestanden hatte als vor Beginn des weltweiten Börsencrashs Ende Februar, kam an diesem Donnerstag nun der Absturz. Zweieinhalb Stunden vor dem Börsenschluss in New York verbuchte das Barometer ein Minus von 4,59 Prozent auf 11 850,17 Punkte.