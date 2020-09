Nach der extremen Rally der Aktienmärkte seit dem März-Tief ist die Fallhöhe gigantisch groß - das gilt insbesondere für die großen US-Tech-Werte. So hat etwa die Aktie von Apple zwar 15% in den letzten drei Handelstagen verloren, liegt aber dennoch seit Jahresbeginn mit 56% im Plus. Noch extremer bei Tessla: die Aktie hat zwar seit Beginn dieser Woche ein Viertel ihres Wertes verloren, aber sie liegt immer noch über 350% im Plus seit Jahresbeginn. Und der Nasdaq liegt trotz des Abverkaufs immer noch 2000 Punkte über seinem 200-Tagesdurchschnitt - die Fallhöhe ist also immens (aber sie muß nicht zwingend ausgeschöpft werden!). So oder so: der heutige Handelstag bestätigt, dass wir die größte Korrektur der Aktienmärkte seit dem März-Crash erleben..

Das Video "Was hoch steigt, kann tief fallen! Marktgeflüster" sehen Sie hier..