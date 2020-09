Inmitten der Handelsspannungen zwischen China und Washington wird der S&P500 sehr gemischt im gehandelt. US-Präsident Donald Trump sagte am Montag, dass der Coronavirus-Impfstoff voraussichtlich bis Oktober fertig sein wird, während US-Vizepräsident Mike Pence bestätigte, dass sich mehrere Impfstoffe in der letzten Phase der Entwicklung befinden.

Dennoch bleibt der Index unter Druck und fällt nach einem bullischen Start wieder in die roten Zahlen. Wir gehen hier bekanntlich nach der laufenden Gegenbewegung in Welle b in Weiß von einer Fortsetzung der hinterlegten Abwärtsbewegung in Richtung 3200 Punkte aus.

Schauen Sie dabei auf die Verlaufslinien im Chart.

Unter 3349 Punkte sollte der Index allerdings bereits nicht mehr fallen, um hier nicht direkt in Richtung Süden durchgereicht zu werden.

Zusammengefasst befindet sich der S&P500 noch in einer Gegenbewegung in Richtung 3500 Punkte. Anschließend gehen wir dann von einer Fortsetzung der hinterlegten Abwärtsbewegung aus. Unter 3349 Punkten liegt uns eine erste Bestätigung vor, dass sich der Index auf dem Weg in Richtung 3200 Punkte befindet. Wir werden längerfristig nach Abschluss der Korrektur Long Positionen etablieren könnten uns aber sehrwohl vostellen nach Abschluss der Welle b (Aufwärtsbewegung) den Markt auf der Shortseite zu bespielen.

