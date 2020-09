Der Gründer und Vorstandsvorsitzende von Nikola Trevor Milton ist zurückgetreten. Diese schlechte Nachricht veröffentlichte gestern Nacht die Fachzeitschrift FreightWaves. Vorbörslich bricht die Nikola-Aktie an der Nasdaq um 22,5% auf $26,50 ein. Die Wirren um Nikola setzen die gesamte Branche unter Druck. Anleger bringen sich in Sicherheit, indem sie ihre zuletzt aufgelaufenen Kursgewinne in Sicherheit bringen und verkaufen. Nel Asa bricht empfindlich ein. Was diese News für Nel Asa bedeutet und warum die Nel Asa Aktie am heutigen Montag auf der Kippe stehen könnte erfahren Sie in unserer aktuellen Nel-Analyse. Dieser Link führt Sie auf die Marktanalysen-Seite von CMC Markets, auf der der gesamte Artikel veröffentlicht ist.

