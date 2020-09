DE30: Europäische Aktien versuchen, sich vom starken Ausverkauf vom Montag zu erholen

++ Europäische Aktienmärkte erholten sich vom schlimmsten Tag seit Juni ++ DE30 testet lokale Unterstützungszone ++ Lufthansa (LHA.DE) kündigte eine weitere Reduzierung der Flottengröße und der Belegschaft an ++



Die europäischen Indizes werden heute höher gehandelt und versuchen, sich von ihrem schlimmsten Ausverkauf seit Juni zu erholen. Die Anleger sind jedoch weiterhin besorgt, dass die steigende Zahl der Infektionen die Regierungen zwingen könnte, weitere Beschränkungen in Europa einzuführen, was letztendlich zu neuen Lockdowns führen könnte. Es sei daran erinnert, dass mehrere europäische Länder, darunter Frankreich, Spanien und Griechenland, bereits neue restriktive Maßnahmen eingeführt haben, und heute wird der britische Premierminister Boris Johnson die Bürger auffordern, von zu Hause aus zu arbeiten, und er wird neue Beschränkungen für Pubs, Bars und Restaurants erlassen, um die Ausbreitung der zweiten Welle des Coronavirus-Ausbruchs einzudämmen. Unterdessen warnte der Gouverneur der Bank of England, Bailey, dass der jüngste Anstieg der COVID-19-Fälle „die Abwärtsrisiken" für die britische Wirtschaft verstärke und dass die reale Arbeitslosenquote höher sei als die offiziellen Daten. Bailey versuchte auch, die Erwartungen hinsichtlich der Umsetzung negativer Zinsen zu reduzieren, nachdem das Sitzungsprotokoll der vergangenen Woche signalisiert hatte, dass die Möglichkeit bestehe, dass dies in den kommenden Monaten geschehen könnte.

Der DE30 durchbrach gestern die Aufwärtstrendlinie und die 50-Tage-Linie (grüne Linie), was zu starken Rückgängen führte. Bei 12.600 Punkten fanden die Bullen etwas Unterstützung, sollte jedoch eine pessimistische Stimmung vorherrschen, könnte die Unterstützung bei 12.160 Punkten ins Spiel kommen. Sollte es den Käufern andererseits gelingen, den Rückgang hier zu stoppen, könnte ein Aufwärtsimpuls in Richtung des Widerstands bei 13.300 Punkten eingeleitet werden. Quelle: xStation 5

DE30-Mitglieder um 11:44 Uhr. Quelle: Bloomberg

Die Lufthansa (LHA.DE) plant, ihre Flotte um 150 Flugzeuge zu reduzieren - 50 mehr als bisher geplant - und mehr Arbeitsplätze abzubauen als die 22.000 Vollzeitäquivalente, die bereits als Überschuss identifiziert wurden, da die steigende Zahl der Coronaviren-Fälle in ganz Europa zusätzlichen Druck auf die Luftfahrtbranche ausübt. Das Unternehmen wird eine Wertminderung seiner Flugzeuge in Höhe von 1,1 Milliarden Euro oder 1,3 Milliarden Dollar vornehmen und geht davon aus, dass die Kapazitäten im vierten Quartal nur zu 20 bis 30% ausgelastet sein werden.

Lufthansa (LHA.DE) - die Bären drückten gestern den Kurs unter den Hauptwiderstand bei 8,41 Euro, der zusätzlich durch die 50-Tage-Linie (grüne Linie) verstärkt wird. Während der heutigen Sitzung wird die Abwärtsbewegung fortgesetzt. Sollte es den Verkäufern gelingen, das Momentum aufrechtzuerhalten, könnte die Unterstützung bei 7,05 Euro gefährdet sein. Quelle: xStation 5

Siemens Healthineers (SHL.DE) gab heute eine Rahmenvereinbarung zur Zusammenarbeit mit der Novartis Pharma AG bekannt, um diagnostische Tests für therapeutische Produkte in der gesamten therapeutischen Pipeline von Novartis zu entwerfen, zu entwickeln und zu vermarkten. Das anfängliche Programm unterstützt die Entwicklung eines Immunoassays zur Messung von Serum-Neurofilament-Light-Chain (sNFL) bei Menschen mit Multipler Sklerose (MS) sowie andere neurowissenschaftliche Programme von Novartis.

Volkswagen (VOW3.DE) gab gestern bekannt, dass es den Besitzern seines kompakten elektrischen Sport Utility Vehicle ID.4 in den Vereinigten Staaten drei Jahre lang eine unbegrenzte Aufladung ohne zusätzliche Kosten zum Fahrzeugpreis ermöglichen werde. Kunden, die das im vergangenen Monat auf den Markt gebrachte Elektro-SUV leasen oder kaufen, können auf das US-Netzwerk des Unternehmens Electrify America zugreifen, das mehr als 470 Ladestationen und über 2.000 Schnellladegeräte umfasst.



