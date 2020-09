Unser Top-Performer 2020 legt weiter zu

Bei unserem Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection hat sich im Wochenvergleich nicht allzu viel verändert. Unter dem Strich ging es gegenüber der Vorwoche leicht nach oben, wobei der DAX geringfügig stärker performte. Die Outperformance seit dem Start Ende 2015 liegt trotzdem immer noch bei fast 10 Prozentpunkten. Einem Plus von 22,4% beim Dachwikifolio steht in diesem Zeitraum ein Anstieg von 12,7% beim deutschen Leitindex entgegen.

Auf Portfolioebene halten sich die Ausschläge diesmal ebenfalls in Grenzen. Die Performance der einzelnen Depotwerte reicht von einem Minus von 3,0% (wikifolio MidTermAlpha) bis zu einem Plus von 2,5%. Der größte Anstieg gelang dabei zum wiederholten Male Simon Weishar mit seinem wikifolio Szew Grundinvestment. Im laufenden Jahr ging es hier bereits um 65% nach oben. Eine beeindruckende Bilanz, die in unserem Depot nur von Christian Scheid überboten wird. Der konnte den Wert seines wikifolios Special Situations long/short seit dem Jahreswechsel sogar um 92% steigern.