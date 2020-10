13.10.2020 - Hypoport SE (ISIN: DE0005493365) präsentiert heute - wieder einmal - rekordmäßige Zuwächse der Transaktionsvolumnina auf den Plattformen: 30% plus bei EUROPACE, 42% der bewerteten Immobilien auf Value AG's Plattform. Dazu meldet Dr. Klein - Vertrieb Retailkunden - ein Plus von 24%. Besonders stark das Wachstum des Genossenschaftssektors auf Europace mit plus 85%, gefolgt von den Sparkassen mit plus 33%. Diese Zahlen sollten sich dann auch in den operativen Ergebnissen der Hypoport-Gruppe widerspiegeln - die in einigen Wochen vorliegen sollten.

Ronald Slabke, Vorstandsvorsitzender der Hypoport SE, zeigt sich zufrieden mit der starke operativen Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr 2020: "In unseren transaktionsbasierten Geschäftsmodellen für den privaten Immobilienerwerb konnten wir unsere operativen Kennziffern deutlich über dem Marktumfeld steigern und somit weitere Marktanteile gewinnen. Hypoport macht die Erfüllung des Traums von den eigenen vier Wände für immer mehr Verbraucher einfacher - dank Digitalisierung!"